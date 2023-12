Les exportations de défense vont dépasser les 13 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes de l’industrie de la défense devraient dépasser la barre des 13 milliards de dollars en 2023. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère de la Défense. D’après lui, le chiffre avait déjà atteint le seuil des 10 milliards de dollars.La Corée du Sud avait exporté pour 17,3 milliards de dollars d’armement en 2022. C’était d’ailleurs un record historique. Même si ses ventes d’armes à l’étranger se sont contractées en 2023, le montant des exportations reste en moyenne à 15 milliards de dollars au cours de ces deux dernières années.Un autre côté positif : le pays du Matin clair exporte actuellement ses produits vers douze pays. C’est trois fois plus de pays que l’an dernier. Le nombre de systèmes d’armement destinés à l’exportation a lui aussi augmenté. Il est passé de six à douze pendant la même période.L’an dernier, son principal client était la Pologne, avec 72 % de l’ensemble de ses exportations d’armement. Cela était principalement dû à la guerre en Ukraine et sa méfiance vis-à-vis de Moscou. Pourtant, cette année, 68 % des ventes concernaient d’autres nations.