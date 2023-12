Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’est félicitée de la réussite du dernier lancement de son missile balistique intercontinental (ICBM). Ce dernier avait été effectué lundi matin à 8h24, et avait parcouru 1 000 km avant de tomber dans la mer de l'Est.Le Rodong Sinmun a affirmé ce matin que ce tir avait permis à Pyongyang de montrer au monde entier son pouvoir et sa puissance. Il a indiqué que son régime était à présent assez fort pour surmonter toute crise militaire ou risque de guerre.Le journal a également souligné que les « exploits » réalisés cette année n’étaient pas tombés du ciel et qu’ils étaient avant tout dus à la capacité de résilience du pays communiste. Il a finalement ajouté qu’il fallait croire en les forces du régime et les développer afin d’atteindre de la meilleure des manières les objectifs qu’il s’est fixés.