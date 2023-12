Kim Jong-un : Pyongyang répondra aux attaques atomiques avec des armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a reçu hier des soldats qui ont participé au dernier tir de son missile balistique intercontinental (ICBM). La rencontre a eu lieu au siège du Comité central du Parti des travailleurs. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, l’Agence de presse officielle nord-coréenne (KCNA).Pyongyang avait lancé le Hwasong-18 lundi matin à 8h24, et celui-ci avait parcouru 1 000 km avant de tomber dans la mer de l'Est.En encourageant les membres de la troupe, l’homme fort de Pyongyang a indiqué que leur dernière action audacieuse démontrait une forte volonté du régime de maintenir sa souveraineté. Il a estimé avoir montré, avec ce tir, quelle pourrait être sa réaction face à des menaces extérieures. En d’autres termes, il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire en cas d’attaque atomique.Accompagné par sa fille Kim Ju-ae, Kim a souligné que la dignité, la souveraineté et les intérêts d’un pays ne pouvaient être garantis que par la force. Des capacités réelles d’attaquer ses ennemies, où qu’ils se trouvent, permettent, selon lui, une véritable défense et une paix stable et durable.La vice-directrice du Parti des travailleurs, Kim Yo-jong, a réagi, de son côté, à la réunion du conseil de sécurité de l’Onu, tenue mardi. Elle a critiqué l’institution onusienne et sa remise en question de l’exercice du droit de légitime défense de son régime, le tout en fermant les yeux sur les provocations des Etats-Unis et de la Corée du Sud. La KCNA a défini, dans un autre article, de déclaration de guerre, la nouvelle manœuvre nucléaire des deux alliés en plus de l’« Ulchi Freedom Shield (UFS) » réalisé cette année.Les ministres des Affaires étrangères de Séoul, Washington et Tokyo ont publié, quant à eux, un communiqué de presse. Ils y ont condamné Pyongyang, qui menace la paix et la sécurité non seulement de la péninsule coréenne, mais aussi de la région, et voire même du monde entier.