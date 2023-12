Une vague de froid saisit le pays du Matin clair

Photo : KBS News

Une vague de froid déferle sur toute la Corée du Sud. Selon Météo-Corée, le mercure affichera aujourd’hui entre -20 °C et -4 °C le matin. Même l’après-midi, il n’évoluera qu’entre -9 et 2 °C. Le froid intense se poursuivra jusqu’au 23 décembre au matin.L’alerte au froid a été lancé pour la première fois cette hiver hier soir à 21h. Il est prévu que la température matinale reste en dessous de -15 °C pendant plus de deux jours. La municipalité de Séoul et ses 25 arrondissements ont mis en service un bureau de gestion des risques et accidents disponible 24 heures sur 24.Alors que l'alerte aux fortes chutes de neige a été déclenchée sur la côte ouest de la province de Chungcheong du Sud et dans l’ouest des provinces de Jeolla, Séoul et ses régions environnantes ont connu 72 gels de compteur d’eau hier.Le 19 décembre, cinq personnes ont attrapé une maladie liée au froid et le nombre total de patients ce mois-ci s’est élevé à 81. La circulation routière a été contrôlée dans six zones, notamment dans la province de Chungcheong du Sud, et 72 voyages de paquebots ont été annulés dans 60 lignes maritimes. En ce qui concerne les parcs nationaux, 201 sentiers de randonnés de dix sites différents ont été fermés.Hier à 20h, le ministère de l’Intérieur de la Sécurité a relevé le niveau d’alerte de forte neige de « attentif » à « vigilant », à savoir le troisième niveau sur les 4. Il a aussi activé le niveau 2 de l’opération du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ).Les autorités publiques ont incité à saler rapidement les routes et les ruelles et mettre à disposition des habitants du sel de déneigement.