Diplomatie : le représentant américain pour la Corée du Nord prend sa retraite

Photo : YONHAP News

Après deux ans et sept mois d’activité, le représentant spécial américain pour la Corée du Nord, également ambassadeur américain en Indonésie, laissera bientôt son poste vacant. En effet, Sung Kim, qui était entré en fonction en mai 2021, prendra sa retraite à la fin de ce mois-ci, mais aucun successeur n’a encore été nommé.De fait, le diplomate ne s’occupe déjà plus des affaires liées au régime nord-coréen. C’est Jung Park, sa vice-représentante, qui l’a remplacé dans ses fonctions. Park est d’ailleurs souvent mentionnée au département d’Etat américain comme successeure de Kim. Cependant, il n’y aurait pas encore eu de discussion concrète sur le sujet à Washington.Un expert diplomatique, basé à Washington, a déclaré mercredi à l’agence de presse Yonhap que la nomination du nouveau représentant des affaires nord-coréennes n’est pas une question urgente pour les USA, car Pyongyang ne s'intéresse de toute façon plus du tout au dialogue avec Washington.Kurt Campbell, nommé secrétaire d'Etat adjoint, avait assisté le 7 décembre à une audience de confirmation au Sénat et avait avoué s’inquiéter que Pyongyang soit réfractaire au dialogue avec Washington. Avant d’ajouter qu’il faudrait que ce dernier se concentre davantage sur ses capacités dissuasives face au régime de Kim Jong-un.