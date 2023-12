Yoon : il faut renforcer les capacités de surveillance et de reconnaissance de l'armée

Photo : YONHAP News

Le président de la République a souligné hier la nécessité de renforcer les capacités de surveillance et de reconnaissance de l’armée sud-coréenne face aux menaces nucléaire et balistique nord-coréennes.Lors de la troisième réunion du comité d’innovation de la défense, Yoon Suk-yeol a rappelé que la Corée du Nord était le seul pays qui, constitutionnellement, justifie les invasions et des attaques nucléaires préventives. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il faut donc toujours rester en état d’alerte, car les bravades du régime nord-coréen se poursuivent, elles, toujours selon leur calendrier.Le chef de l’Etat a aussi demandé de simplifier drastiquement la procédure d’adoption des systèmes d’armement. Pour lui, dans ce processus, la vitesse est synonyme de sécurité et ce qui importe le plus est l’efficacité. Pour y arriver, il a ordonné d’enlever des étapes considérées comme inutiles afin de déployer des armes le plus vite possible.Quant à la deuxième réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain, Yoon a expliqué que Séoul participerait désormais à toute la procédure de prise de décision par rapport à la force dissuasive étendue américaine. Cela signifie, selon lui, le renforcement du rôle du pays du Matin clair dans les relations bilatérales, alors qu’il avait profité jusqu’à présent d’une protection unilatérale du parapluie nucléaire américain.