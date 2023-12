Photo : YONHAP News

Aujourd’hui et jusqu’au 23 décembre, la vague de froid qui avait commencé à s’abattre hier sur la péninsule se poursuivra et fera chuter le mercure dans le négatif, de matin comme d’après-midi, de jour comme de nuit. Le soleil brille, mais ses rayons ne nous réchauffent pas !Dans le détail, au réveil il fait -15 à Séoul, ressenti -21°C. La minimale est pour Chuncheon avec -18°C. Il fait -14 à Suwon, -7 dans la province du Jeolla, -6 à Busan et la maximale est pour l’île de méridionale de Jeju qui enregistre 0°C.Cet après-midi, seuls Busan et Jeju passeront dans le positif. Le mercure restera quand même bas, respectivement 1 et 4°C seront enregistrés dans ces régions. Il fera -7°C dans le quart nord-ouest du territoire, -2 sur la côte est et -3°C à Gwangju et Mokpo où il faut s’attendre également à quelques chutes de neige.