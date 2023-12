Feuilles d’algues séchées : les exportations atteignent 1 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Les exportations du « gim », ces fameuses feuilles d’algues séchées, ont passé la barre des 1 000 milliard de wons cette année pour la première fois. Selon le ministère des Océans et de la Pêche, son montant s’est effectivement élevé à 770 millions de dollars.Les ventes à l’étranger de cet aliment ont bondi ces treize dernières années, en enregistrant une hausse de 10 % en moyenne chaque année.Parmi les produits exportés, le gim assaisonné représente 67 %. Les 33 % restant représentent le nature.Auparavant, les exportations se sont concentrées principalement aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, mais cette année, le marché s’est élargi à 124 pays, dont certains au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.Le ministère épaule les entreprises exportatrices en leur fournissant des subventions et en participant aux conférences commerciales. Il compte renforcer son soutien pour atteindre 1 milliard de dollars d’exportations d’ici 2027.