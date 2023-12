Droits de l’Homme au Nord : l’Onu adopte une résolution pour la 19e année consécutive

Photo : YONHAP News

Une résolution condamnant la Corée du Nord pour ses violations des droits de l’Homme a été adoptée, mardi, à l’unanimité sans vote, à l’Assemblée générale de l’Onu, à New York.Porté par les membres européens, le texte condamne les violations systématiques et généralisées des droits humains au nord du 38e parallèle. Il reflète cette fois-ci le récent envoi de transfuges en Chine par la force. La résolution appelle aussi le royaume ermite à respecter la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette disposition interdit d’exiler ou extrader un individu, s’il existe un danger que ce dernier y soit maltraité.La résolution indique aussi que le régime nord-coréen crée son fonds de développement d’armement atomique grâce au travail forcé d’une partie de sa population. Ainsi, les questions relatives aux prisonniers de la guerre de Corée et aux personnes kidnappées ou détenus par Pyongyang y ont été ajoutées.La Corée du Sud a apprécié l’adoption de cette résolution. Lim Soo-seok, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que Séoul avait participé activement à son processus de délibération. Il a ensuite souligné que le pays du Matin clair poursuivrait ses efforts afin de sensibiliser aux questions liées aux droits de l’Homme en Corée du Nord, ce qui inclus la protection des transfuges nord-coréens.