Les dettes de la Corée du Sud atteindraient 6 billiards de wons cette année

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait voir ses dettes totales dépasser 6 billiards de wons, soit 4 203 milliards d’euros cette année. Selon les données de la Banque des règlements internationaux (BRI), le crédit au secteur non financier, c’est-à-dire le montant qui combine les dettes des ménages, des entreprises et du gouvernement, s’est établi à près de 5 957 000 milliards de wons à la fin du deuxième trimestre 2023.Plus précisément, 2 218 000 milliards de wons pour les foyers, 2 703 000 milliards de wons pour les sociétés et 1 352 000 milliards de wons pour la dette publique. L’ensemble de cette somme a augmenté de 4 % en glissement annuel.La part des dettes totales par rapport au produit intérieur brut (PIB) s’est accrue de 4,9 points pour s’élever à 273,1 %. La Corée du Sud est la seule à connaître un accroissement parmi 31 pays de l’OCDE analysés dans le rapport du BRI. En effet, ces derniers ont en moyenne vu leur chiffre baisser de 14 points. Le pays du Matin clair se classe donc au neuvièmerang mondiale en considérant ce facteur.Kim Sang-bong, professeur d’Economie de l’université de Hansung, a affirmé que les dettes des ménages, des entreprises et du gouvernement sont toutes à un niveau dangereux, et que des efforts sont nécessaires pour les réduire avant que la Corée du Sud atteigne un niveau insupportable et un point de non-retour.