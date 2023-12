Le grand froid se poursuit jusqu’au week-end

Photo : KBS News

La vague de froid la plus puissante de cet hiver est arrivée. Une alerte a même été déclenchée dans la plupart des provinces du sud de la péninsule. Ce matin le mercure est tombé à -25,3°C dans le district de Cheorwon et à -21,1°C à Hwacheon dans la province de Gangwon. A Séoul, il a fait -14,4°C. Les températures pour la région centrale sont restées autour de -15°C. La partie méridionale du pays n’a pas fait exception en enregistrant -10°C.Le temps restera gelé toute la journée. La température maximale de ce jeudi restera en dessous de zéro, entre -9 et -2°C sur tout le territoire.Cette vague de froid venue du pôle Nord se poursuivra dans les prochains jours. Demain matin, il fera -15°C dans la capitale sud-coréenne et -20°C à Cheorwon. Dans les terres, la température ressentie chutera jusqu’à -20°C.Le temps se radoucira petit à petit à partir de samedi matin, mais la Corée du Sud risque de connaître un hiver plus froid que les années précédentes.Quelques précautions à ne pas négliger : tout d’abord, la neige accumulée s’est transformée en verglas. Il faut rester vigilant pour ne pas glisser. Ensuite, l’air étant très sec, notamment sur la côte est, il est important de faire attention pour éviter les incendies lors de l'utilisation d’un appareil de chauffage.