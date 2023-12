Transport maritime en Mer rouge : Séoul examine diverses options de soutien

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui, lors d’un briefing, envisager de prendre des mesures visant à protéger la navigation en mer Rouge.Le porte-parole du ministère a en effet expliqué que Séoul était d’accord sur la nécessité d’assurer la liberté de naviguer librement dans la région. Avant d’ajouter qu’il discutera des différentes options de soutien possibles avec les ministères concernés.Par rapport aux récentes bravades nord-coréennes, Jeon Ha-gyu a déclaré qu’il ne s'agissait pas d'une épreuve de force entre les deux Corées. Selon lui, le Sud ne fait que répondre aux menaces accrues du Nord.Hier, une réunion en ligne, consacrée à la menace croissante qui pèse sur les navires en mer Rouge, s'est tenue entre les officiels d’une quarantaine de pays. Durant la visioconférence, Washington a lancé l’opération « Gardien de la prospérité » pour lutter contre les attaques des rebelles Houthis du Yemen. Pour l’instant, l’alliance comprend le Royaume-Uni, Bahreïn, le Canada, la France et l'Italie.Kim Byung-hwan, le vice-ministre de l'Economie et des Finances, a tenu, de son côté, une réunion ce matin avec ses homologues des ministères liés à la logistique maritime au complexe gouvernemental de Séoul. D'après le gouvernement, les attaques des rebelles du Yemen en mer Rouge ont un impact limité sur la circulation des marchandises sud-coréennes, ainsi que sur l’offre et la demande de l’énergie. Toujours selon lui, certaines entreprises de transport ont décidé de détourner la région en question afin d’éviter tout problème.