Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a condamné à plusieurs reprises les tirs nord-coréens de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et a appelé à un dialogue diplomatique. C’est ce qu’a déclaré son porte-parole lors d’un briefing hier.Concernant les récents lancements de missiles balistiques et d’autres actes portant atteinte à la sécurité, Patrick Ryder a reconfirmé la position des Etats-Unis : le maitien d’une approche diplomatique et un appel au dialogue. Il a également affirmé que Washington n’avait aucune intention hostile envers Pyongyang et l’avait clairement fait savoir.Par la même occasion, le fait que la priorité des USA était la sécurité régionale et qu’ils coopéraient à ces fins avec leurs alliés, notamment la Corée du Sud et le Japon, a été souligné.