Immobilier : pour l’achat d’un logement à Séoul, il faut économiser tout son salaire pendant neuf ans

Photo : YONHAP News

Un employé sud-coréen doit mettre de côté l’intégralité de son salaire pendant neuf ans pour acheter un logement à Séoul et ses alentours. C’est ce que nous apprend l’enquête sur le l’habitat 2022 publiée aujourd’hui par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports. 51 000 foyers ont été analysés.Selon le résultat, le ratio prix/revenu, le niveau des cours d’un logement par rapport à la rémunération annuelle, s’élève à 6,3 sur tout le territoire et 9,3 dans la région métropolitaine Cet indice qui est monté jusqu’à 10,1 en 2021 a donc légèrement reculé, mais il reste tout de même à un niveau élevé.Le ratio loyer/revenu, la part du loyer dans le salaire mensuel, a lui augmenté sur un an. Il est de 16 % dans tout le territoire et 18,3 % à Séoul et sa zone périurbaine.Le rapport montre qu’un peu moins de 53 % des couples de moins de sept ans de mariage sont locataires et qu’environ 44 % d’entre eux sont propriétaires. Plus de sept ménages sur dix habitent dans un complexe d’appartements.Par contre, pour les jeunes de moins de 34 ans, 38 % vit dans des bâtiments d'habitation collectifs ou des maisons. 82,5 % d’entre eux résident dans un logement locatif, et 8 % des foyers ne répondent pas aux normes minimales d'habitabilité. Si on considère l’intégralité de ces logements, la proportion diminue à moins de 4 %.Enfin, en ce qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, 75 % sont propriétaires et près de 45 % résident dans des complexes d’habitations, comparables à d’immenses quartiers résidentiels d’immeubles.Le rapport détaillé sera publié sur le site du service des microdonnées de l’Institut national des statistiques (Kostat).