Séoul-Tokyo : reprise des discussions économiques de haut rang

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo ont repris leurs discussions économiques de haut niveau. C’est une première après huit ans d’interruption.Hier après-midi, un conseil de discussion économique de haut rang sud-coréano-japonais s’est donc tenu dans les locaux du ministère sud-coréen des Affaires étrangères à Séoul. Kang Jae-kwon et Keiichi Ono, tous deux chargés des affaires économiques dans leur ministère des Affaires étrangères respectifs, y étaient présents.Selon le ministère sud-coréen, les deux pays ont examiné leur situation actuelle et celle de leur coopération économique. Ils ont alors largement échangé leurs opinions sur la politique de sécurité économique, les technologies de pointe et la coopération régionale et multilatérale. Ils ont également convenu de déployer leurs efforts conjoints sur un large spectre de domaines porteurs pour maximiser leur potentiel de coopération bilatérale.Kang a souligné que les rôles de Séoul et de Tokyo sur la scène régionale, mondiale et multilatérale étaient plus importants que jamais et qu’il fallait s’allier pour en tirer profit. Son interlocuteur a salué la communication fréquente entre les dirigeants et les ministres des deux nations, ainsi que leur coopération active dans de nombreuses sphères d’activités. Il a également mis l’accent sur le grand potentiel de leur collaboration en tant que partenaires.Pour rappel, le conseil de discussion économique de haut niveau Séoul-Tokyo, lancé en 1990, s'était tenu alternativement entre les deux pays jusqu'à sa suspension après sa quatorzième session en janvier 2016. En décembre de cette même année, après l’installation d’une statue d’une femme de réconfort devant le consulat général japonais à Busan, le gouvernement nippon avait demandé le report de la prochaine réunion prévue pour 2017. Les discussions avaient été interrompues par la suite. Après l'entrée en fonction de l’administration de Yoon Suk-yeol et l'amélioration des relations bilatérales, diverses reprises de dialogues ont cependant vu le jour. Enfin, lors du sommet sud-coréano-japonais en Lituanie de juillet, le retour de la tenue de ce conseil a été convenu pour cette année.