Vague de froid : nombreux accidents signalés

La vague de froid et les fortes chutes de neige ont provoqué de multiples dégâts ces derniers jours au pays du Matin clair. Selon le siège central de lutte contre les catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), 173 cas de gel de compteur d’eau et six cas de gel des conduites d'eau ont été signalés jusqu’à ce matin. La plupart d’entre eux ont été réparés.A Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord, où il a neigé abondamment, deux étables et une serre en plastique se sont, par exemple, effondrés. Des travaux de restauration sont en cours. Sur la côte est, plusieurs accidents de la route se sont produits. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3h30, un poids lourd qui a glissé à cause de la neige a percuté un autobus, faisant un mort et 13 blessés.En province, certaines routes ont été fermées : quatre dans le Chungcheong du Sud, sept dans la province de Jeolla du Sud et deux sur l’île méridionale de Jeju.En ce qui concerne les voies aériennes, 159 vols qui relient Jeju à Incheon ou à Gimpo ont été annulés, tandis que vingt voyages de paquebots ont été suspendus dans quinze lignes maritimes.Par ailleurs, ce mois-ci, au total 85 personnes malades à cause du froid et trois d’entre elles ont été signalées hier et aujourd’hui.