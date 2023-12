Météo : des températures toujours négatives

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le dongzhi en Corée du Sud. En français, on l’appelle communément le solstice d’hiver, ou jour le plus court de l’année. Cependant en France grâce au changement d’heure, il fait jour vers 9h et nuit vers 17h30. En Corée au contraire, le soleil le lève à 7h45 pour se coucher à 17h. En tout cas aujourd’hui, le journée sera courte, et les températures encore une fois glaciales !La vague de froid se poursuit en effet et, au réveil, il faisait - 15°C dans la capitale sud-coréenne, ressenti - 21 avec les vents froids. Les températures sont comparables à hier : - 11°C à Gangneung, - 9°C à Ulsan et - 7 à Busan. Le maximal est pour l’île méridionale de Jeju où le mercure ne dépassera cependant pas 0°C ce matin.Cet après-midi, les prévisions annoncent des températures qui resteront dans le négatif, sauf à Jeju où il fera 5°C et Busan ou il fera 0. La minimale sera pour Séoul avec - 7°C. Il fera -1°C sur la côte est et -3°C dans la province de Jeolla.Le ciel restera quant à lui bien dégagé sur la totalité du territoire.