PPP : Han Dong-hoon va diriger le comité d’urgence

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a choisi Han Dong-hoon pour sortir de sa situation de crise avant les élections législatives.Hier, rappelons-le, l’ancien ministre de la Justice a en effet démissionné, et accepté de prendre le poste de président d’un comité d’urgence du parti conservateur. Lorsqu’il s’est présenté pour la première fois à ce titre devant les journalistes, il a souligné qu'il avait poursuivi une « politique axée sur le bien public » pendant plus de vingt ans. Il a annoncé qu’il entrait maintenant dans la pratique et les réalités de la politique avec la même intention. Il sera officiellement nommé lors de la réunion du comité national de la formation prévue le 26 décembre.Yun Jae-ok, patron du groupe parlementaire du PPP, a annoncé que Han pourrait commencer ses fonctions vers le milieu de la semaine prochaine. Il a souligné que l’ancien procureur, avec sa jeunesse et sa vision neuve, possédait le potentiel pour ouvrir une nouvelle ère politique en Corée du Sud. Il a ensuite mis en avant le fait que Han pourrait non seulement réunir les membres du parti et les conservateurs, mais aussi établir un terrain d'entente avec la jeune génération du centre. Il a affirmé que ce choix témoignait de la détermination du PPP à devenir un parti plus jeune et plus inclusif.