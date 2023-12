Pyongyang : la saisie des biens russes par le G7 est du « vol »

Photo : YONHAP News

Pyongyang a fustigé le G7 qui envisage de saisir les actifs étrangers de Moscou pour venir en aide à Kiev. La KCNA , l’agence de presse nord-coréenne, a affirmé aujourd’hui que l’organisme, qui entraverait déjà la paix internationale et le développement autonome des autres pays, s’est désormais lancé dans le vol du bien d’autrui.Toujours selon le média d’Etat, la guerre en Ukraine engendre les résultats contraires aux attentes des pays occidentaux dont les Etats-Unis, ces derniers souhaitant l’isolement et l’affaiblissement de la Russie. Cependant, les contre-attaques imprudentes de l’armée ukrainienne aurait conduit à des manœuvres militaires spéciales de Moscou, et par conséquent, Kiev aurait subi une perte importante de ses effectifs et de ses équipements.La presse nord-coréenne a ajouté que Washington n’arrivera pas à trouver un nouveau moyen pour soutenir son allié. De plus, selon elle, il y aurait une opinion répandue suggérant que si le soutien de l’Occident s’arrêtait maintenant, Kiev devrait s’effondrerait totalement avant été prochain.Le quotidien britannique Financial Times a rapporté le 15 que les responsables avaient discuté d’un moyen d’utiliser une partie des 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe qui sont actuellement bloqués à l’étranger.