Corée du Nord : l’Assemblée populaire suprême se tiendra le 15 janvier

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord tiendra son Assemblée populaire suprême le 15 janvier, à Pyongyang, pour discuter du budget national 2024.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a rapporté aujourd’hui que le comité permanent de l'Assemblée populaire suprême avait décidé, hier, à l’unanimité, de tenir la dixième session de la quatorzième Assemblée suprême populaire. A cette occasion, le bilan de l'utilisation du budget national de cette année, ainsi que les questions relatives à celui de l'année prochaine seront discutées.Toujours selon le média nord-coréen, lors de la réunion du comité permanent, les points principaux du projet de loi sur le soutien à l'éducation et du projet de loi sur l’organisation et la gestion des organisations populaires ont été présentés.Auparavant, lors de la huitième session en janvier dernier, le projet de budget avait été adopté. Puis, lors de la session suivante en septembre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait participé et prononcé un discours. C’est à cette occasion que la politique de puissance nucléaire avait été inscrite dans la Constitution du pays.