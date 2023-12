Fin d’année : le Premier ministre donne des directives pour assurer la sécurité et gérer la foule

Photo : YONHAP News

Chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la foule afflue dans les célèbres sites du pays. Afin de prévenir le moindre incident, le Premier ministre a donné aujourd’hui des instructions d’urgence.Han Duck-soo a noté que de nombreuses personnes se rassembleraient dans les lieux populaires en raison des événements de fin d’année, tels que Noël, les dernier coucher et premier lever de soleil, ainsi que les festivals régionaux. Il a ainsi ordonné de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses concitoyens. Elles consisteront à disperser les foules à différents moments et en différents endroits, filtrer les visiteurs, garantir l’accessibilité des issues de secours et établir un système de soins médicaux d'urgence.De plus, le Premier ministre a souligné que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, les institutions concernées, les collectivités locales tout comme les organisateurs d’événements devraient collaborer pour préparer des mesures préventives et de garantir une gestion continue de la situation jusqu'à la fin de l’année.Han a également demandé de préparer des mesures de sécurité routière en prévision des tempêtes de neige et des vagues de froid pendant cette période. Il a mis en avant la nécessité de déneiger préalablement les zones à risque pour assurer la sécurité des transports. Enfin, il a demandé d’installer des abris contre le froid, ainsi que de préparer des fournitures pour le maintien de la chaleur de certains équipements ou bâtiments très exposés à l’extérieur.