Streaming : les contenus sud-coréens cartonnent

Photo : Getty Images Bank

Les téléspectateurs du Royaume-Uni, du Japon, du Mexique et du Brésil sont friands de contenus sud-coréens sur les plateformes de streaming vidéo, même s’ils ont un penchant pour les contenus de leur propre pays et ceux venus des Etats-Unis. C’est le résultat d’une enquête sur les comportements d’utilisation des plateformes de streaming vidéo à l’étranger en 2023. Elle a été réalisée par la Commission des communications de Corée (KCC).En effet, les Britanniques ont désigné le Royaume-Uni (92,1 %), les USA (77,4 %) et la Corée du Sud (42,5 %) comme les principaux pays producteurs de contenus vidéos. Les Japonais, de leur côté, ont évoqué le Japon (89,5 %), les Etats-Unis (58,3%) et la Corée du Sud (41,3%). Au Mexique et au Brésil, les contenus « made in Korea » ont également occupé la troisième place, avec des pourcentages plus élevés, soit 61,8 % et 50 % respectivement.En plus des comportements d'utilisation des plateformes de streaming dans ces quatre pays, la commission a également mené une étude de marché cette fois-ci à Taïwan, au Japon, en Indonésie et aux Emirats arabes unis. En particulier, Taïwan et l'Indonésie ont montré une préférence pour les contenus sud-coréens par rapport à leurs propres productions nationales.A Taïwan, les dramas produits en Corée du Sud sont populaires notamment grâce à leurs sujets très variés. La préférence reste cependant marquée pour les comédies romantiques, les feuilletons contemporains et les séries policières. En Indonésie, des tendances similaires ont été observées.Cependant, à Taïwan, le taux de consommation de contenus illégaux est très élevé, plus de 81 %. De même en Indonésie, notamment à cause d’un pouvoir d’achat qui reste limité. Cependant, le pays possède un grand potentiel de développement du marché du divertissement, grâce à sa quatrième place mondiale en termes de population et à un âge moyen de seulement 29,7 ans.