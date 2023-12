Séoul est en tête du classement régional en matière de revenu individuel

Photo : YONHAP News

Séoul est la ville où le revenu par tête était le plus élevé l’année dernière. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), un séoulite a gagné 26,11 millions de wons en 2022 en moyenne, soit 18 200 euros. C’est la sixième année de suite que la capitale sud-coréenne occupe la tête du classement. C’est Ulsan, une ville du sud-est du pays, qui décroche la seconde place.Les revenus régionaux bruts, sur tout le territoire, ont augmenté de 4,3 % en glissement annuel pour atteindre 2 197 000 milliards de wons, l’équivalent de 1 535 milliards d’euros.Quant au produit intérieur brut (PIB) régional réel, il s’est accru de 2,6 %. Incheon et l’île méridionale de Jeju ont notamment connu une croissance considérable de 6 et 4,6 %. Le Kostat a expliqué que la demande dans le secteur du voyage a bondi suite la levée des mesures sanitaires contre le COVID-19. En conséquence, le secteur de l’aviation et du transport de ces régions a lui aussi grimpé de 40 % sur un an.La région métropolitaine de Séoul a représenté 5,25 % du PIB régional en prix courants. Elle a affiché un taux de croissance de 3 %, beaucoup plus élevé que d’autres régions qui ont, elles, enregistré une augmentation de 2,2 %.La consommation privée a aussi progressé, de 4,3 %, particulièrement dans la restauration, l’hôtellerie, le divertissement et la culture. La consommation publique a connu, pour finir, une hausse de 3,9 % sur un an.