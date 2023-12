Noël : Yoon invite les familles des fonctionnaires décédés en service

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Noël, le chef de l’Etat, Yoon Suk-yeol, a invité aujourd’hui au Bureau présidentiel les familles des militaires, des policiers et des pompiers morts dans l’exercice de leurs fonctions. Pour l’événement « Noël de rêve et d'espoir avec les familles des héros en uniforme » s’est rassemblée une trentaine de personnes, dont 14 enfants et des conjoints des défunts.La famille du pompier Heo Seung-min, décédé en 2016 lors de l’opération de prévention des accidents pendant les fortes rafales de vent, était présente. Il y avait également celle du sergent maître Lee Tae-gyun qui a perdu la vie en août 2017 lors d'une explosion accidentelle survenue durant un exercice de tir avec un canon automoteur K-9.Les jeunes convives ont assisté aux spectacles du chœur d’enfants et de la magie et ont reçu des cadeaux de la part du président. Ce dernier a aussi déjeuné avec leurs parents tout en discutant de divers sujets comme de l’éducation.Yoon a affirmé qu’il était important et symbolique de rencontrer les familles des héros pour le premier événement de Noël organisé à Yongsan. Il a souhaité à tous ses invités un Nouvel an rempli de rêves et d'espoir.