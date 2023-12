Vague de froid : le mercure chute encore et les dégâts continuent

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est frappée de plein fouet par une vague de froid. Ce matin, bon nombre de régions ont connu les températures les plus basses de la saison. Cheorwon dans la province de Gangwon a enregistré -25,5°C et Pocheon de la province de Gyeonggi -19,4°C. A Séoul, il a fait -14,7°C.Alors que l’alerte au froid se poursuit depuis maintenant trois jours au pays du Matin clair, la côte ouest de la péninsule et l’île méridionale de Jeju connaissent de fortes chutes de neiges. 86,9 cm de flocons sont tombés au mont Samgak à Jeju et 61,4 cm sur l’île de Seonyu à Gunsan dans le Jeolla du Nord. L’alerte aux fortes précipitations a été déclenchée dans la plupart des régions de la côte est, notamment dans les provinces de Jeolla et à Jeju.Les intempéries ont provoqué de multiples dégâts ces derniers jours. Selon le siège central de lutte contre les catastrophes et de sécurité (CDSCHQ), 210 cas de gel de compteur d’eau et six cas de gel de conduite d'eau ont été signalés jusqu’à ce matin. La plupart d’entre eux ont cependant été réparés rapidement.A Gunsan, dans le sud-ouest, où il a neigé abondamment, deux étables et une serre en plastique se sont, par exemple, effondrés. Des travaux de restauration sont donc en cours. Sur la côte est, plusieurs accidents de la route se sont produits. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 3h30, un poids lourd qui a glissé à cause de la neige a percuté un autobus, faisant un mort et 13 blessés.En province, certaines routes ont été fermées : quatre dans le Chungcheong du Sud, cinq dans la province de Jeolla du Sud et 13 sur l’île de Jeju.La neige a aussi perturbé les voies aériennes, notamment à Jeju où beaucoup de personnes se sont rendues ou prévoient de s’y rendre pour passer le weekend de Noël. Son aéroport international a prolongé la fermeture de ses pistes jusqu’à 15h pour pouvoir les déneiger. 476 vols étaient censés arriver ou décoller de l’aérogare aujourd’hui, mais seulement 15 domestiques et deux internationaux ont pu être mis en service.Côté santé, ce mois-ci, au total 85 individus ont contracté des infections dues au froid, et trois d’entre elles ont été signalées entre hier et aujourd’hui.