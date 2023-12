Photo : YONHAP News

Le Nouvel an lunaire a été inscrit comme « congé flottant » aux Nations unies. Son assemblée générale a adopté, le 22 décembre dernier, une résolution en ce sens et ce, à l’unanimité.Conformément à cette décision, les organes onusiens sont déconseillés de tenir des réunions lors de cette fête célébrée dans de nombreux pays asiatiques sous différents noms. Elle est, par exemple, appelée « Seollal » en Corée et la « fête du printemps » en Chine.Parmi les « congés flottants » de l’Onu, on peut citer le Jour de l’anniversaire du Bouddha, le Jour du Grand Pardon ou encore le Divali.Le prochain Nouvel an lunaire est le 10 février 2024.