Noël : Yoon se rend dans une église à Hyehwa

Le président de la République a assisté hier à la messe de l'église catholique de Hyehwa, située dans l'arrondissement de Jongro à Séoul, pour célébrer la naissance du petit Jésus. Quelques ministres et conseillers l’ont également accompagné.Selon Lee Do-woon, le porte-parole du Bureau présidentiel, Yoon Suk-yeol a ainsi assisté à l'événement qui a duré plus d'une heure et demie, avant de serrer la main des croyants et de partager la joie de Noël avec eux. Il a également pris des photos avec les enfants présents.Pour information, l'église catholique de Hyehwa a été fondée en 1927, se séparant ainsi de la cathédrale de Myeongdong où siège l'archidiocèse de Séoul, appelée à l'époque l'église de Chonghyun. Elle est, elle aussi, à l'origine de la création d'autres églises dans le nord de la capitale.Le chef de l’Etat a aussi souhaité sur les réseaux sociaux le bonheur et la paix à ses concitoyens. Il a souligné dans son message l'amour et le sacrifice de Jésus-Christ, qui a renoncé à la gloire pour sauver les plus misérables. Il a ensuite fait l'éloge des personnes qui, suivant les pas de Jésus, sèment de l'amour et de l'espoir dans la société, avant de s'engager à les épauler avec son gouvernement.