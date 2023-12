Météo : les sud-Coréens ont droit à un Noël blanc

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, la moitié du territoire sud-coréen s'est réveillée sous un manteau blanc de neige pour fêter Noël. Malgré de la grisaille dans le sud-ouest du pays, dans le Jeolla, le soleil devrait briller sur le reste du territoire et les températures seront plus douces que lors de la vague de froid de la semaine dernière.Ce matin, le soleil brille, mais quelques flocons tombent sur tout le quart nord-ouest du pays. Météo-Corée annonce -3°C dans cette région. Il fait entre -2°C et 0 sur la côte est, de Gangneung à Busan. La maximale sera pour l'île méridionale de Jeju où le mercure monte jusqu'à 3°C.Cet après-midi, il fera entre 5 et 7°C dans toute la moitié sud du territoire, et jusqu'à 9°C à Jeju. Les températures seront cependant plus fraîches dans la moitié nord : il fera 3°C à Séoul, Cheongju Chuncheon, et jusqu'à 6°C à Gangneung.