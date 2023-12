Washington lutte contre le piratage numérique nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis, lors de leur réponse aux cyberattaques de la Corée du Nord, vont se concentrer sur la lutte contre le piratage de cryptomonnaie. C’est ce qu’a déclaré dimanche la conseillère adjointe à la sécurité nationale de la Maison blanche pour la cybersécurité et les technologies émergentes.Dans une interview accordée au magazine Politico, Anne Neuberger a indiqué que les vols d’actifs numériques constituent l'une des principales sources de financement du régime de Kim Jong-un. Selon elle, ce moyen lui permet de neutraliser et violer les sanctions internationales conçues pour l’empêcher de développer des armes. Résultat : une multiplication considérable de tirs de missiles depuis le nord du 38e parallèle.Neuberger a expliqué que les actifs virtuels sont visés par les hackers nord-coréens, notamment en raison de la fragilité des réglementations et des faibles mesures de sécurité. A en croire la société américaine d’analyse de blockchain Chainalysis, le pays communiste aurait dérobé pas moins de 1,7 milliard de dollars de cryptomonnaies cette année. L’officielle américaine a analysé que le développement d’un programme balistique nord-coréen en mai aurait été financé à moitié par le piratage de monnaies virtuelles.La conseillère adjointe s’est montrée ferme, affirmant que le Nord considère le piratage numérique comme son principal moyen de mobilisation de fonds. D’après elle, Washington a donc pour responsabilité de bloquer ses profits tirés par cette activité.