Séoul surveille de près les activités du réacteur à eau légère nord-coréen

Photo : KBS News

Séoul s'est dit préoccupé par l'éventuelle mise en marche pour essais du nouveau réacteur à eau légère de Yongbyon en Corée du Nord. Cette information a été révélée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). C’était le 21 décembre.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a ainsi annoncé que la Corée du Sud surveillait de près les activités d'installations atomiques nord-coréennes, en collaboration avec les Etats-Unis. Il a également souligné que son gouvernement portait une grande attention à l'annonce faite à propos du réacteur de Yongbyon.Selon l'officiel, le régime de Kim Jong-un enfreint toujours les résolutions onusiennes et continue de produire des substances nucléaires. Il a également indiqué que Pyongyang avait déclaré, lors de sa réunion plénière tenue l'année dernière, son intention d'accroître son nombre d'ogives atomiques. Cela constitue donc une menace à la paix et à la sécurité de la péninsule et du monde entier.Le haut fonctionnaire a souligné que Séoul renforcerait la coopération avec la communauté internationale pour que son voisin renonce à son développement nucléaire et à ses provocations balistiques, et reprenne la voie de la dénucléarisation.Rappelons que le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a annoncé jeudi qu’après la mi-octobre, un rejet d’eau chaude avait été observé dans le système de refroidissement de l'usine. Cela prouve que le réacteur a atteint la criticité nucléaire. Une fois que le réacteur à eau légère expérimental nord-coréen sera mis en service normal, il deviendra pour le pays communiste un outil de production de plutonium supplémentaire. Il faut toutefois noter que la mise en fonctionnement totale de ce réacteur pourrait prendre quelques temps.Selon Radio Free Asia, la radio financée par le Congrès américain, Oli Heinonen, l'ancien directeur général du gendarme mondial nucléaire et chercheur au Stimson Center, a estimé qu'il faudrait six mois pour voir le fonctionnement complet du réacteur, et deux ans pour la production de plutonium.