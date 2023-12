Pyongyang : séance plénière du Parti des travailleurs prévue cette semaine

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord devrait tenir ce mercredi une assemblée plénière du comité central du Parti des travailleurs.Rappelons que le Bureau politique du comité avait décidé, le 1er décembre dernier, d’organiser la neuvième session du huitième Congrès du parti à la fin du même mois. Le régime fait le bilan de son année tous les ans depuis 2019, et ce en présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. A cette occasion, il présente également une nouvelle orientation politique.L’homme fort de Pyongyang devrait réitérer son principe de réaction forte vis-à-vis de Washington, et souligner le renforcement de ses forces armées. Il devrait aussi faire part de sa volonté d’élargir ses liens avec Pékin et Moscou et d’essayer de contrôler Séoul et Washington. A noter que Kim Ⅲ avait prévu, le mois dernier, qu’il déciderait de son projet de lancement de satellite espion pour 2024.La réunion doit se terminer normalement le 31 décembre et le résultat sera rapporté le lendemain.