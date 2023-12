Incendie à Posco : reprise des activités

Photo : YONHAP News

L'usine sidérurgique de Posco à Pohang, une ville portuaire du sud-est, a repris ses activités hier. En effet, un incendie s'était déclenché samedi dans l’un des bâtiments, et une partie entière avait ensuite arrêté de fonctionner.Les deuxième et troisième fonderies sont de nouveau en service depuis hier matin. La remise en route des autres installations s’est faite dans la foulée. Quant à la quatrième, elle pourra rentrer en activités aujourd’hui, après le remplacement de certaines pièces d'équipement et des vérifications de sécurité.Pour information, un fil électrique installé près de la deuxième fonderie de l'usine de Posco avait pris feu avant hier vers 7h10. L'incendie avait été maîtrisé deux heures après et aucun dégât humain n’avait été à déplorer. Cependant, en raison de la coupure d’électricité, huit installations des dix avaient cessé de marcher.Le plus grand sidérurgiste du pays du Matin clair a annoncé que la remise en fonctionnement progressive des fonderies permettra la reprise de la production et le fournissement habituels.