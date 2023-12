Le président de l’Assemblée nationale se rend au Japon

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale, Kim Jin-pyo, s’est envolé hier pour le Japon pour une visite officielle de trois jours. Aujourd’hui, il s’entretiendra avec le patron de la Chambre des représentants japonais Fukushiro Nukaga.Leur tête-à-tête portera principalement sur l’action commune face au dossier nucléaire nord-coréen et l’élargissement de la coopération des deux pays. Différents domaines sont concernés, comme la technologie de pointe. Kim profitera également de cette occasion pour souligner une nouvelle fois la nécessaire surveillance constante du rejet des eaux issues de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Entré en fonction en octobre dernier, Nukaga est une personnalité nipponne emblématique. Qui plus est, il est expert en affaires sud-coréennes. Auparavant, il avait même pris les rênes de l’Union des parlementaires Corée du Sud-Japon.L’occupant du perchoir sud-coréen est accompagné de plusieurs députés, y compris Chung Jin-suk du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et Yun Ho-jung du Minjoo.