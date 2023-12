Météo : nuageux sur la majorité du territoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, un soleil radieux brillera sur toute la côte sud du pays, d’Ulsan à l’île méridionale de Jeju. Cependant de manière générale, il fera plutôt plutôt nuageux sur le reste du territoire, particulièrement dans le Jeolla et à Andong.Côté températures, ce matin il fait -1°C à Séoul, -2°C à Daejeon, 0°C à Busan et 1°C à Gangneung. La minimale est enregistrée à Chuncheon avec -6°C, et la maximale, elle, reste pour Jeju avec 5°C.Cet après-midi, le mercure sera plus favorable que ces derniers jours : Météo-Corée prévoit 7°C dans la capitale tout comme à Suwon, 8° à 9°C dans le Gangwon et dans le Gyeongsang du Sud. Il fera 10°C à Busan et 13°C à Jeju. Le Jeolla enregistrera quant à lui des températures aux alentours de 8°C.Attention ! Le taux de particules fines est particulièrement élevé aujourd'hui, notamment dans la zone métropolitaine, à l'intérieur du Gangwon et dans la région de Gwangju.