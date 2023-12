Minjoo : Lee Jae-myung se presse de réunifier les élus divisés

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, cherche à réunifier les élus de sa formation divisée. Dans ce cadre, il retrouvera jeudi l’ancien Premier ministre Chung Sye-kyun et se rendra plus tard à Gimhae et à Yangsan, dans la province de Gyeongsang du Nord. En effet, des rencontres sont prévues les 1er et 2 janvier avec l’épouse de l’ex-président décédé Roh Moo-hyun et le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, Moon Jae-in.Cependant, il reste encore à savoir si le chef de la première formation d'opposition organisera une réunion avec l’ancien patron du parti Lee Nak-yon, ou non. Rappelons-le, ce dernier avait annoncé qu’il créerait une nouvelle formation, s’il n’y avait pas de « changement important » au sein du Minjoo avant la fin de l’année. Il a proposé, pour sa part, des mesures qui permettraient des changements concrets à différentes échelles. Les deux hommes ayant des avis divergents, les retrouvailles risquent cependant de se révéler compliquées.