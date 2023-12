Photo : YONHAP News

La ville de Séoul introduira huit nouvelles rames de métro sur ses lignes 4, 7 et 9 et ce d’ici 2027.La municipalité a annoncé ce matin avoir assuré 25 % des coûts nécessaires pour la mise en service de nouveaux wagons. Cela représente 25,6 milliards de wons, soit environ 18 millions d’euros. En tout, une enveloppe de 102,4 milliards de wons, ou 71,5 millions d'euros, sera accordée à ce projet.Cette mesure est une réponse à la surabondance d’usagers dans le métro, particulièrement aux heures de pointe. En effet, les lignes 4, 7 et 9 ont enregistré en 2022 une densité d’usagers s’élevant à 185,5 %, 160,6 % et 194,8 % de leurs capacités. Avec la hausse du nombre de rames, ces chiffres devraient diminuer aux alentours de 150 % durant les heures où le trafic est le plus important.