Démographie : baisse significative du nombre de quadragénaires

Photo : YONHAP News

Le nombre de quadragénaires, noyau de la population active sud-coréenne, a connu une baisse considérable le mois dernier. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), il a dégringolé de 139 000 sur un an pour atteindre 7,9 millions. Il s’agit de la réduction la plus importante depuis août 2019.Entre janvier et novembre dernier, le nombre de sud-Coréens de cette tranche d’âge a enregistré le recul le plus important derrière les 15 à 29 ans avec 120 000. Les trentenaires ont diminué de 76 000, tandis que les quinquagénaires et les soixantenaires ont augmenté eux de 9 000 et 509 000 respectivement.Suite au déclin démographique, le nombre de travailleurs s’est également rétréci. En novembre dernier, il s’est établi à 6,3 millions. Il s’agit d’une baisse de 62 000 en glissement annuel. Notons aussi que c’est le niveau le plus bas depuis 20 ans.Quant au taux d’emploi, moins sensible aux fluctuations démographiques, il était de 79,1 % chez les quadragénaires, en progression de 0,6 point.La diminution de la population des quarantenaires était déjà prévue puisque la deuxième génération de baby-boomers, née entre 1968 et 1974, entre dans la cinquantaine.