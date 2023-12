Noël : Yoon envoie des mots de consolation aux victimes d’accidents

Photo : YONHAP News

Le président de la République a rendu, hier, hommage aux victimes d’accidents qui ont lieu pendant le weekend prolongé de Noël et leur a souhaité un prompt rétablissement.Pendant le réveillon, trois personnes sont mortes électrocutées dans un bain public à Sejong. Le même jour, une dizaine de personnes ont été blessées dans une explosion de gaz à Daejeon, une ville avoisinante. Et, à Noël, un incendie s’est déclaré dans un appartement, dans l’arrondissement de Dobong, à Séoul, causant deux morts et 36 blessés.Yoon Suk-yeol a regretté hier sur Facebook de voir plusieurs accidents se produire pendant les festitivités, qui devaient être remplies de joie. Il a prié pour le repos de l’âme des victimes, et a consolé leurs proches endeuillés. Il a poursuivi, en indiquant que la raison d’être d’un pays est de protéger la vie et la sécurité de ses habitants. Enfin, le chef de l’Etat a souligné que les fonctionnaires aux questions de sécurité devaient faire de leur mieux pour atteindre cet objectif national.