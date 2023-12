Noël : le Pape François espère le dégel des tensions dans la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le pape François a souhaité à l’occasion de Noël que les tensions dans la péninsule coréenne soient apaisées par le dialogue et la réconciliation. Il a tenu ces propos lors de son discours traditionnel « urbi et orbi » ( à la ville de Rome et au monde) donné à la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il a ajouté que ces deux conditions pourraient fonder une base pour la paix durable entre Séoul et Pyongyang.En juillet dernier, lors du 70e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre de Corée, le souverain pontife avait déjà déclaré que la trêve pourrait apporter un avenir d’harmonie dans la péninsule, voire même dans le monde.En ce qui concerne le conflit entre Israël et le Hamas, le Saint-Père a appelé à cesser l’atrocité des opérations militaires et à présenter des solutions pour les victimes civiles et innocentes. Pour cela, il faudra selon le pape une forte volonté politique et l’appui de la communauté internationale.