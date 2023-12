Ministère de la Défense : les forces pro-Pyongyang sont une « menace interne »

Le ministère sud-coréen de la Défense a défini les forces pro-nord-coréennes de « menace interne » dans une nouvelle édition d’un ouvrage d’éducation morale destiné aux soldats.Le manuel indique que le régime nord-coréen et son armée sont ses ennemis visibles, et que ceux qui suivent l’idéologie du Nord sont eux des ennemis internes. Ils le seraient d’autant plus qu’ils essaieraient de bouleverser les fondements constitutionnels et démocratiques du pays.Selon cet ouvrage, certains fermeraient les yeux sur le système héréditaire nord-coréen, sur ses importantes violations des droits de l’Homme et sur sa crise économique sévère. De ce fait, ils obéiraient au régime de Kim Jong-un de manière aveugle. Il est également précisé que des enquêtes et des procès sur des cas de violation de la loi de sécurité nationale sont en cours.L’ancienne version du manuel n’avait cependant pas reflété ce point de vue. Le ministère a expliqué avoir ressenti le besoin de faire comprendre aux militaires la dangerosité des groupes pro-Pyongyang. Objectif : renforcer la morale des soldats au sud du 38e parallèle.Cet ouvrage fait également l'éloge du premier président de la République Rhee Syngman, le décrivant comme un dirigeant ayant endigué la progression du communisme. Et ce sans aucune mention de ses fautes.Ce document sera distribué au sein de l’armée sud-coréenne avant la fin de cette année.