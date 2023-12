Yoon Suk-yeol préside le dernier conseil des ministres de l’année

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présidé ce matin le dernier conseil des ministres de 2023. Il a fait le bilan de l’année écoulée et a souligné la nécessité que ses politiques reflètent les besoins de la population.Résultats économiques, d’abord. Yoon Suk-yeol a estimé que son gouvernement avait réussi à freiner la flambée des prix et à maintenir le niveau de confiance du pays. C’est, selon lui, grâce aux principes de l’économie de marché et au maintien d’un financement sain, que la Corée du Sud a pu afficher un taux d’emploi relativement élevé et un taux de chômage plutôt faible.Quant aux perspectives économiques pour 2024, le chef de l’Etat a prévu que la relance des exportations aboutirait à une reprise de la croissance économique. Il a également expliqué vouloir soutenir fortement l’industrie des services. En effet, la reprise économique pourra dynamiser le marché interne, qui est lui-même directement lié à la vie de la population.Le numéro un sud-coréen a aussi insisté sur la mise en place de trois réformes : une concernant l’emploi, la deuxième l’éducation et une autre concernant les pensions. Rappelons qu’il les avait mentionnées lors du premier conseil des ministres de l’année. Il a exhorté à changer le système éducatif concurrentiel, l’une des causes d’un taux de natalité faible du pays.Yoon a également promis d’accélérer les prises de décision concernant le budget de la nouvelle année et son exécution. Il a ensuite souligné qu’il faudrait que les politiques soient le reflet de l’opinion des citoyens. Avant d’ajouter que les systèmes considérés absurdes doivent être modifiés immédiatement.