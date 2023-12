Le dernier Noël de Fu Bao en Corée du Sud fait réfléchir aux espèces menacées

Photo : YONHAP News

Le panda géant Fu Bao doit rentrer en Chine l’année prochaine. Son retour est prévu dans le cadre des efforts de protection des espèces en voie de disparition de Pékin. La Corée du Sud porte, elle aussi, de plus en plus d’attention à ces questions environnementales.Dans une vidéo dévoilée à l’occasion de Noël, le premier panda géant, né par élevage naturel au pays du Matin clair, dort sur un arbre. Tandis que son père, Le Bao, ramasse des feuilles de bambou. Jung Dong-hee, le directeur du zoo d’Everland à Yongin, a expliqué que, compte tenu de sa taille et de son âge, il était temps pour la jeune bête de rentrer dans le pays de ses ancêtres.L’empire du Milieu abrite un grand centre de recherche sur le panda géant. Mais il n’est pas le seul à être actif dans le domaine de la protection de la faune. Le pays du Matin clair protège, lui aussi, un total de 282 espèces au bord de l’extinction. En effet, il fêtera l’année prochaine le vingtième anniversaire du repeuplement des ours noirs d’Asie. Autre exemple, 99 renards vivent actuellement sur le mont Sobaek. Jeong Hwan-jin, directeur de la division de la biodiversité, attachée au ministère de l’Environnement, a proposé de réfléchir à la coexistence entre les humains et les animaux, en ces temps où la défense de l’environnement est primordiale.En effet, Séoul poursuit actuellement ses efforts pour renforcer les droits des animaux. Les zoos doivent désormais demander l’autorisation du gouvernement pour leur ouverture. La présentation des bêtes à des fins de divertissement est elle aussi dorénavant interdite. Il en sera de même pour l’élevage et la reproduction des ours dans le secteur privé dès 2026.