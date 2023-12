PPP : Han Dong-Hoon nommé à la tête du comité d’urgence

Photo : YONHAP News

L’ancien ministre de la Justice a été nommé président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à 627 voix pour et 23 contre. Le vote s’est tenu ce mardi, en ligne, durant une réunion des membres de la formation présidentielle.Han Dong-Hoon donnera son discours d'entrée en fonction vers 15h au bureau du parti. Les attentions sont d’autant plus portées sur ses paroles que le Minjoo prévoit d’adopter deux projets de loi sur des enquêtes spéciales ce jeudi. Une sur la première dame Kim Keon-hee, concernant des soupçons de manipulation d’action boursière. L’autre sur le « club des 5 milliards de wons », impliquant notamment Kwak Sang-do, ancien député du PPP.Hong Ihk-pyo, le président du groupe parlementaire de la première force de l’opposition, a déclaré que le sort du comité d’urgence du PPP dépendrait de la position qu’aura Han à propos du projet de loi visant l’épouse du chef de l’Etat.La formation présidentielle s’oppose toujours à ces deux enquêtes. Le président de son groupe parlementaire, Yun Jae-ok, les a définies de « lois conçues pour perturber l’opinion publique ». Il a souligné que celle visant la première dame n’avait pour objectif que d’humilier le président et sa femme, et d’obtenir plus de voix aux prochaines législatives.