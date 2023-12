Droits de l’Homme au Nord : le ministère de la Réunification établit un plan d’amélioration

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé, aujourd’hui, un plan d’amélioration des droits de l’Homme en Corée du Nord constitué de huit enjeux principaux. Objectif : sensibiliser les habitants du pays communiste sur ces questions et inciter leur régime à établir des politiques favorables à leur protection.Séoul compte, d’abord, systématiser les enquêtes sur la situation actuelle des droits humains au nord du 38e parallèle. Pour ce faire, une archive sur les cas concrets de leur violation dans l’année à venir sera créée. A moyen terme, il mettra en place des procédures visant à clarifier les responsabilités de chacun, en coopération avec la société internationale.Le pays du Matin clair projette aussi d'améliorer l’accès des nord-Coréens à l’information. Pour ce faire, il soutiendra la création de contenus leur permettant de prendre conscience de leur situation réelle. Il ouvrira, d'ailleurs, un « centre sur les droits de l’Homme au Nord » à Séoul, en 2027. Des données montrant leur violation y seront exposées et expliquées de manière pédagogique.Quant aux familles séparées, l’exécutif a décidé d’avancer son enquête, initialement prévue en 2026, à l’année prochaine. Il discutera des moyens de communication, tels que l’échange de lettres et des rencontres en face-à-face.