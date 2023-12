Législatives 2024 : Han Dong-hoon ne sera pas candidat

Photo : YONHAP News

Le nouveau président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) vient d’annoncer qu’il ne se porterait pas candidat aux prochaines élections législatives, prévues en avril prochain. Lors d’une conférence de presse, tenue cet après-midi, Han Dong-hoon a déclaré qu’il se sacrifierait pour la victoire du PPP. Il a affirmé ne le faire que pour l’avenir des citoyens et du pays, et s’est juré de travailler plus dur que quiconque. Avant d’ajouter qu’il fera tout pour que le camp conservateur décroche la victoire même si lui n’en profitera pas.L’ancien ministre de la Justice a fait savoir qu’il ne nommera que des candidats promettant de renoncer à leur immunité d’arrestation. Il compte prendre des mesures drastiques, comme des expulsions, au cas où certains ne tiendraient pas parole. Quant au projet de loi pour une enquête spéciale visant la première dame Kim Keon-hee, l'ancien procureur a réitéré sa position. Il a déclaré aux journalistes qu’il s’agissait d’une loi malveillante établie pour que le Minjoo gagne des voix lors des législatives.