Pyongyang : ouverture mardi d’une séance plénière du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le comité central du Parti des travailleurs a débuté hier son assemblée plénière en présence de Kim Jong-un. C’est ce qu’a rapporté ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Cette réunion est organisée tous les ans depuis 2019 et a deux principaux objectifs : faire le bilan de l’année écoulée, et établir une nouvelle direction politique. L’homme fort de Pyongyang a défini 2023 comme une année de révolution, durant laquelle le régime avait pavé une grande partie de son chemin vers le développement.D’après le média nord-coréen, au cours de cette rencontre, les indices de progression économique du pays ont été présentés. De nouveaux changements et avancements en matière de souveraineté, de politique, de défense et de diplomatie du royaume ermite ont aussi été évalués.La réunion devrait se terminer le 31 décembre et son résultat sera annoncé par Kim Ⅲ lui-même. Il sera ensuite rapporté le lendemain par les médias d’Etat comme message du Nouvel an.