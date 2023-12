Séoul : vers une collaboration renforcée avec l'Otan en 2024

Séoul renforcera sa coopération avec l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) l’année prochaine qui marquera aussi le 75e anniversaire de sa fondation. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré hier que la Corée du Sud deviendra ainsi un Etat pivot mondial contribuant à la liberté, à la paix et à la prospérité dans le monde.Le gouvernement a expliqué que ce projet reposera sur le programme de partenariats individualisés (ITPP) que les deux parties ont signé en juillet dernier. Cette initiative officialise leur coordination dans onze domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et les nouvelles technologies.Le ministère a également souligné travailler main dans la main avec l’Otan afin d’atteindre la dénucléarisation complète de Pyongyang. Il a évoqué le fait que, cette année, les chefs de l’Etat des pays membres ont dénoncé les programmes balistique et nucléaire de ce dernier dans un communiqué commun. C’était une première depuis cinq ans.L’Otan a lui aussi fortifié ses relations avec quatre pays de l’Asie-Pacifique : la Corée du Sud, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour ne citer qu’un exemple, depuis l’an dernier, il les invite à son sommet annuel afin de mieux les inclure dans les négociations.Cette année, lors du rassemblement qui s’était tenu à Vilnius en Lituanie, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avait affirmé que l’autoritarisme alimentait les dangers comme la guerre en Ukraine ou les provocations nord-coréennes. Selon lui, est arrivé le moment où les nations partageant les mêmes valeurs doivent être plus solidaires et se serrer les coudes face aux menaces totalitaires.