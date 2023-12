Corée du Nord : Séoul impose des sanctions à huit personnes

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, ce matin, de nouvelles sanctions contre huit personnes, et ce en réaction au dernier tir de missile nord-coréen. Ces dernières sont accusées d’avoir financé le développement d’armes du pays communiste.Ces mesures visent notamment Ri Chang-ho, le directeur du Bureau général de reconnaissance de la Corée du Nord, Park Young-han, le directeur de Beijing New Technology, et Yun Chol, l’ancien troisième secrétaire à l’ambassade de Corée du Nord en Chine.Le ministère a expliqué que Lee aurait gagné des devises étrangères grâce à des cyberattaques illégales. Il aurait aussi été impliqué dans des vols de technologies. En avril dernier, le Comité des sanctions contre la Corée du Nord, attaché au Conseil de sécurité de l’Onu, avait conseillé d’imposer des sanctions non seulement à son bureau, mais également à ce dernier. Sept autres personnes sont soupçonnées d’avoir collecté des fonds dédiés au développement d’armes nucléaire et balistique. Park aurait lui échangé pour le compte de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) des produits d’armement. Pour information, cette dernière avait été mise, en 2009, sur la liste noire du Conseil. Yun serait intervenu, quant à lui, dans des transactions de lithium-6, une matière première clé dans le développement d’armes nucléaires.Les cinq autres accusés travaillent pour le bureau à Pyongyang de Pan-Systems. L’exportateur d’armement nord-coréen aurait essayé de vendre son matériel en Afrique via une entreprise papetière. Le ministère n’a toutefois pas précisé quels types d’équipement ils auraient vendus ou achetés.Ces sanctions constituent les douzièmes d’une série de mesures prise cette année par le gouvernement. Au total, 83 individus et 53 organisations en font l’objet pour avoir aidé Pyongyang d’une manière ou d’une autre. Séoul a rappelé, de son côté, que le régime de Kim Jong-un payerait pour ses provocations et qu’il coopérera plus étroitement avec les Etats-Unis et le Japon pour l’empêcher de poursuivre ses bravades.