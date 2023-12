Le Japon envisage d’approuver l’entrée des footballeurs nord-coréens sur son territoire

Photo : YONHAP News

Le Japon étudie la possibilité d’autoriser l’entrée des joueurs nord-coréens de football sur son territoire pour qu’ils puissent participer aux qualifications des Jeux olympiques et de la Coupe du monde.L’agence de presse nipponne Kyodo News a rapporté hier que Tokyo interdit, par principe, aux nord-Coréens de rentrer sur l'archipel dans le cadre des sanctions liées au tir de missile de Pyongyang. Cependant, il estime que les échanges sportifs constituent des cas exceptionnels.L’équipe féminine japonaise de football affrontera celle de Corée du Nord pour la finale des phases éliminatoires asiatiques des JO de Paris le 24 février prochain. L’équipe masculine disputera quant à elle un match le 21 mars pour la deuxième phase de qualification de la zone Asie de la Coupe du monde 2026.Des dizaines de joueurs nord-coréens devraient donc s'y rendre pour y participer. Le gouvernement japonais, quant à lui, prévoit d’examiner rigoureusement l’identité des responsables qui les accompagneront.Pour rappel, des sportifs nord-coréens avaient déjà visité le Japon en 2017 à l’occasion de Jeux asiatiques d'hiver de Sapporo et de la Coupe d'Asie de l'Est de football.