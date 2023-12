Ministère de la Défense : le nouveau Cheonan vengera les anciens compagnons d’armes

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense a visité, hier, la deuxième flotte de la Marine. Un navire d’escorte, le Cheonan, portant le nom d’une frégate torpillée par Pyongyang en 2010, y effectue actuellement sa mission de protection de la mer Jaune. Shin Won-sik a déclaré espérer que ce nouveau vaisseau immergera les ennemis et vengera ses 46 compagnons d’armes décédés lors de la chute du précédent.Pour information, le premier Cheonan avait coulé, le 26 mars 2010, après une explosion, à environ un kilomètre au sud-ouest de l’île de Baengnyeong.Le chef de la défense a souligné que le nouveau navire disposait d’une capacité de combat plus puissante que son ancienne version. Avant d’ajouter s’attendre à ce qu’il contribue au développement de la paix grâce à sa force écrasante.La construction du nouveau Cheonan avait commencé en juin 2020. Il a été mis en service en mai, avant d’entamer, le 23 décembre, sa mission de protection de la mer qui sépare les deux Corées et la Chine.